Dos homicidios se presentaron en Bogotá el fin de semana previo a las elecciones

La condena fue proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra Willian Guerrero Gil, por homicidio y porte ilegal de armas.

La inseguridad sigue siendo una problemática en Bogotá. El fin de semana antes de las elecciones presidenciales se presentaron dos hechos violentos.

El pasado viernes 19 de junio sobre las 3 de la mañana fueron atacadas dos personas con un arma de fuego, en el barrio Compartir, en la localidad de Ciudad Bolivar.

El hecho se presentó en la diagonal 65B Sur 18Q-44 y acabó con la vida de un hombre de 40 años identificado como Mauricio Díaz Herrera.

De acuerdo al informe, Díaz murió recibiendo atención médica. Asimismo, otra persona resultó herida.

El segundo hecho violento se presentó el sábado 20 de junio en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital.

Ese día en horas de la tarde, comerciantes y habitantes del barrio La Favorita se sorprendieron al presenciar un sicariato.

Inmediatamente alertaron a las autoridades, que llegaron y cercaron la concurrida zona.

Las autoridades se encuentran al frente de estos dos casos para esclarecer los hechos e identificar a los responsables para capturarlos.