Barranquilla tendrá concierto gratuito este 7 de agosto

Barranquilla será escenario de un concierto gratuito el próximo 7 de agosto, en el marco de la posesión del nuevo Gobierno Nacional liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. El evento, denominado “Barranquilla, Capital de la Patria Milagro”, se realizará desde las 3:00 de la tarde en el Gran Malecón y reunirá a reconocidos artistas de distintos géneros musicales.

La jornada artística contará con las presentaciones de Peter Manjarrés, Checo Acosta, Hansel y Raúl, Oscar Gamarra, Checho Bula, Luister La Voz, MC Car, Haffith David y Andrés Araujo, en un espectáculo de entrada libre que busca congregar a miles de barranquilleros y visitantes para conmemorar el inicio del nuevo mandato presidencial.

El concierto hace parte de las actividades programadas alrededor del cambio de gobierno y coincide con la apuesta del presidente entrante de fortalecer el papel de Barranquilla como eje político y administrativo del país.

Durante las últimas semanas, De la Espriella ha reiterado su intención de convertir a la capital del Atlántico en una capital alterna de Colombia, una de las principales banderas de su proyecto denominado “Patria Milagro”.