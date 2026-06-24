Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz: esto se sabe

En la mañana de este miércoles, las autoridades en Barranquilla confirmaron la captura de Luis Mariano Díaz González, hijo de Betsy Liliana González y del reconocido cantautor vallenato Diomedes Díaz, una de las figuras más influyentes de la música en Colombia.

De acuerdo con la información oficial, la captura de Díaz González se efectuó en cumplimiento de una orden judicial.

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