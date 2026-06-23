Sube el precio del café en Colombia para HOY 23 de junio de 2026: Así cotiza el grano por ciudades

De fondo: Imagen ilustrativa de granos de café, guardados en una bolsa y al lado una taza de este material (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este martes 23 de junio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.

Precio del café en Colombia 23 de junio de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia será de por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa una tendencia de alzas en las cotizaciones, pues el pasado 22 de junio el café se cotizó en $2,095,000 por la carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,150,500// Kilo: 17,204 // ARROBA: 215,050

Carga: 2,150,500// Kilo: 17,204 // ARROBA: 215,050 BOGOTÁ: Carga: 2,149,250 // Kilo: 17,194 // ARROBA: 209,425

Carga: 2,149,250 // Kilo: 17,194 // ARROBA: 209,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,148,875 // Kilo: 17,191 // ARROBA: 214,888

Carga: 2,148,875 // Kilo: 17,191 // ARROBA: 214,888 BUGA: Carga: 2,151,250 // Kilo: 17,210 // ARROBA: 215,125

Carga: 2,151,250 // Kilo: 17,210 // ARROBA: 215,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038

Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038 CÚCUTA: Carga: 2,148,375 // Kilo: 17,187 // ARROBA: 214,838

Carga: 2,148,375 // Kilo: 17,187 // ARROBA: 214,838 IBAGUÉ: Carga: 2,149,625 // Kilo: 17,197 // ARROBA: 214,963

Carga: 2,149,625 // Kilo: 17,197 // ARROBA: 214,963 MANIZALES: Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038

Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038 MEDELLÍN: Carga: 2,149,625 // Kilo: 17,197 // ARROBA: 214,963

Carga: 2,149,625 // Kilo: 17,197 // ARROBA: 214,963 NEIVA: Carga: 2,148,750 // Kilo: 17,190 // ARROBA: 214,875

Carga: 2,148,750 // Kilo: 17,190 // ARROBA: 214,875 PAMPLONA: Carga: 2,148,500 // Kilo: 17,188 // ARROBA: 214,850

Carga: 2,148,500 // Kilo: 17,188 // ARROBA: 214,850 PASTO: Carga: 2,148,500 // Kilo: 17,188 // ARROBA: 214,850

Carga: 2,148,500 // Kilo: 17,188 // ARROBA: 214,850 PEREIRA: Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038

Carga: 2,150,375 // Kilo: 17,203 // ARROBA: 215,038 POPAYÁN: Carga: 2,150,625 // Kilo: 17,205 // ARROBA: 215,063

Carga: 2,150,625 // Kilo: 17,205 // ARROBA: 215,063 SANTA MARTA: Carga: 2,152,125 // Kilo: 17,217 // ARROBA: 215,213

Carga: 2,152,125 // Kilo: 17,217 // ARROBA: 215,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,149,750 // Kilo: 17,198 // ARROBA: 214,975

Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

FNC Analiza los efectos de la baja en los precios del café

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, compartió sus posturas frente a las recientes bajas del precio del café, mencionando los efectos económicos que recaen sobre los productores y exportadores de este grano a nivel internacional.

Téngase en cuenta que, según análisis económicos ofrecidos por expertos en comercio, el impacto de la caída del dólar es positivo para quienes buscan hacer importaciones, consiguiendo mejores precios de adquisición, mientras que tiene un efecto negativo para quienes ganan en dólares y quienes buscan exportar materias primas al exterior.

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