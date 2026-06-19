Juan Valdez se podrá comprar en Walgreens, una de las tiendas más importantes de Estados Unidos

Juan Valdez anunció su llegada a Walgreens, una de las cadenas de farmacias y tiendas minoristas más importantes de Estados Unidos, como un nuevo paso de la estrategia de expansión internacional del café colombiano.

La decisión permitirá que productos de la marca estén disponibles en establecimientos seleccionados de la cadena y a través de su plataforma digital.

El anuncio fue realizado por Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), quien destacó que la iniciativa busca acercar el café colombiano a más consumidores en uno de los mercados más relevantes para el sector.

“Nuestra misión es llevar el café 100 % colombiano a más hogares en el mundo. Hoy damos un paso más en ese propósito”, afirmó el directivo.

¿Qué productos estarán disponibles?

Las imágenes divulgadas por la empresa muestran que la oferta inicial incluye referencias de café instantáneo liofilizado, en especial el café “Freeze Dried Instant Coffee” sabor clásico y vainilla cinnamon.

Estos productos hacen parte de una categoría del mercado internacional por su facilidad de preparación.

Cabe recordar que Estados Unidos es el principal comprador de café colombiano y concentra una parte significativa de las exportaciones del grano nacional.

Un mercado clave para el café colombiano

Durante los últimos años, la marca ha ampliado sus canales de distribución en diferentes regiones del mundo, buscando competir en el mercado de café.

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Teniendo en cuenta que Juan Valdez fue creada por la Federación Nacional de Cafeteros como una estrategia para generar valor agregado al producto colombiano, la presencia en este tipo de tiendas de gran alcance es una herramienta clave para fortalecer la comercialización y la recordación de la marca alrededor del mundo.