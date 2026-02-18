Mercado Campesino dinamiza la economía rural y fortalece el tejido productivo en Loma de Arena
El corregimiento fue escenario de una nueva jornada, una iniciativa que continúa consolidándose como estrategia clave para impulsar la economía local
Durante esta edición participaron 25 productores campesinos y 10 artesanas, quienes ofrecieron una amplia variedad de alimentos frescos y transformados, reflejo de la riqueza agrícola y cultural de la región. Entre los productos disponibles se destacaron yuca, ñame, plátano, coco, popocho, flor de Jamaica, miel, achiote, caimito, pulpas de frutas como mango, guanábana y guayaba, pescado fresco, ajonjolí, cocadas, bolitas de tamarindo, mermeladas, caña de azúcar y diversas piezas artesanales elaboradas por manos locales.
La jornada, liderada por la administración municipal bajo la dirección del alcalde Arnaldo Beltrán y articulada a través de la Umata, busca fortalecer las cadenas productivas rurales, generar oportunidades directas de comercialización para los pequeños productores y contribuir a la reactivación económica desde el campo.
“El Mercado Campesino es una vitrina para que nuestra gente venda, crezca y se fortalezca. Aquí se mueve la economía con lo nuestro, con lo que produce la tierra y con el talento de nuestros artesanos”, afirmó el mandatario.
Con este tipo de espacios, la administración municipal reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del tejido social y productivo, promoviendo el consumo local como motor de crecimiento económico y bienestar comunitario en todo el territorio.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...