Mercado Campesino dinamiza la economía rural y fortalece el tejido productivo en Loma de Arena

Durante esta edición participaron 25 productores campesinos y 10 artesanas, quienes ofrecieron una amplia variedad de alimentos frescos y transformados, reflejo de la riqueza agrícola y cultural de la región. Entre los productos disponibles se destacaron yuca, ñame, plátano, coco, popocho, flor de Jamaica, miel, achiote, caimito, pulpas de frutas como mango, guanábana y guayaba, pescado fresco, ajonjolí, cocadas, bolitas de tamarindo, mermeladas, caña de azúcar y diversas piezas artesanales elaboradas por manos locales.

La jornada, liderada por la administración municipal bajo la dirección del alcalde Arnaldo Beltrán y articulada a través de la Umata, busca fortalecer las cadenas productivas rurales, generar oportunidades directas de comercialización para los pequeños productores y contribuir a la reactivación económica desde el campo.

“El Mercado Campesino es una vitrina para que nuestra gente venda, crezca y se fortalezca. Aquí se mueve la economía con lo nuestro, con lo que produce la tierra y con el talento de nuestros artesanos”, afirmó el mandatario.

Con este tipo de espacios, la administración municipal reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del tejido social y productivo, promoviendo el consumo local como motor de crecimiento económico y bienestar comunitario en todo el territorio.