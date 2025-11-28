Federación de Cafeteros informó que tuvo una producción histórica durante el último año

Durante el Congreso Nacional de Cafeteros 2025 el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, expuso que el cierre del año cafetero 2024-2025 dejó una cifra histórica: 14,8 millones de sacos, la producción más alta en 33 años. Esto hizo con una institucionalidad financieramente robusta, empresas gremiales en expansión y una hoja de ruta clara hacia la modernización.

“Estamos completamente seguros que vamos a mejorar la cifra del año pasado. Eso habla muy bien de la responsabilidad del sector caficultor. Con los precios como los que tenemos, nadie quiere cortar un árbol. Es muestra de las prácticas agrícolas y la persuasión del servicio de extensión de la FNC para que haya una mejor productividad en el parque cafetero", explicó Bahamón.

Posible caída productiva de café

Sin embargo, Germán Bahamón señaló que en el segundo semestre del año calendario viene una posible caída productiva de un millón de sacos. La producción en 10 meses de 2025 suma 11,1 millones y en lo corrido del segundo semestre (a octubre), se han producido 4,96 millones de sacos.

Si se cumple la previsión del gerente de la FNC, la producción cafetera semestral calendario cerraría en 7,17 millones de sacos partiendo de una producción de 8,17 billones producidos entre julio y diciembre de 2024.

Durante el encuentro también participó la Ministra de Agricultura

“Los buenos resultados del sector caficultor se dan en medio de tres ópticas y momentos adversos. El primero es la situación en el multilateralismo y bilateralismo a causa de las decisiones arancelarias de Estados Unidos que han impactado al sector de alimentos. En segundo término, la crisis climática y del agua y la consolidación de conflictos globales y decisiones antidemocráticas”, dijo la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, durante el Congreso realizado por la Federación.

Agregó que la crisis del hambre, la pobreza y el cambio climático complejizan el panorama global. Según dijo, los países más desarrollados no han tomado decisiones alineadas con las transformaciones climáticas que se requieren. A este escenario se suman tensiones políticas y conflictos que afectan varias regiones del mundo.

“El café de Colombia ha jugado el papel de la resiliencia y el de la resistencia, y para nuestro país es quizá el escenario de mayor seguridad y sostenibilidad de la producción económica y agropecuaria”, señaló la ministra.

Inseguridad para el sector cafetero

El Gerente de la Federación, Germán Bahamón aseguró que la inseguridad está golpeando directamente a los productores y que esta problemática requiere una mayor presencia del Estado. El gerente insistió en que sin condiciones mínimas de seguridad, los esfuerzos de renovación y productividad se ponen en riesgo.

“La seguridad es hoy uno de los mayores retos para los caficultores. Estamos viendo robos de café, extorsiones y riesgos en las rutas de transporte; por eso necesitamos una presencia más fuerte del Estado en las regiones”, afirmó Bahamón.