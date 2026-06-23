Integración Social responde a la Contraloría: se cumple con la normativa para atender a los niños

Luego de que la Contraloría de Bogotá abriera una indagación preliminar a la Secretaria de Integración Social por presunta duplicidad de atención de más de más de mil niños, la Secretaría informó que adelanta las acciones correspondientes frente al organismo de control para precisar las circunstancias en que se dieron estos hechos.

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Así mismo, aseguraron que un niño que reciba servicios de dos entidades al mismo tiempo no es, por sí solo, un problema ni una irregularidad.

“La ley colombiana y la política pública de primera infancia promueven que el Estado, en sus distintos niveles, trabaje de manera complementaria para garantizar una atención completa a los niños y niñas, especialmente a los que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad. En ese sentido, que Integración Social y el ICBF puedan atender a los mismos niños y niñas en algún momento es parte del diseño del sistema, no una falla del mismo”, aseguraron a través de un comunicado.

Agregaron que, “las trayectorias de atención de las niñas y los niños en situación de pobreza y vulnerabilidad no siempre son lineales ni permanentes. En la práctica, pueden presentarse situaciones de concurrencia temporal en servicios que responden a realidades familiares y territoriales concretas”.

De igual forma indicaron que, “la totalidad de los 1.315 casos corresponden a niños atendidos por las cajas de compensación familiar y entidades sin ánimo de lucro que operan jardines infantiles a través de convenios suscritos con la Secretaría. (…) Los recursos públicos utilizados corresponden a atenciones reales y respaldadas con soportes concretos, no a pagos sin sustento”.

Por último, indicaron desde la entidad del Distrito que seguirán respondiendo y atendiendo cada solicitud del ente de control con la información requerida de los organismos de control.