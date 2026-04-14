Cae la pobreza multidimensional en Bogotá: hubo una reducción del 60% en 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio una noticia positiva para la capital del país. Según, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el año 2025, la pobreza multidimensional en la ciudad tuvo una disminución del 60%. El informe fue publicado hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

De acuerdo con este índice, Bogotá no solo alcanzó la tasa más baja de pobreza multidimensional entre todos los departamentos y regiones de Colombia, sino que también lideró mayores reducciones en clave de empleo, equidad de género y mejora de condiciones de vida.

Lea también: “Bogotá está actuando sola. No tenemos recursos de la Nación para vivienda”: secretaria de Hábitat

“Durante nuestro gobierno hemos implementado políticas para tener este logro. Mientras que, en el 2025, a nivel nacional la pobreza multidimensional cayó un 14% de 11,5% a 9,9%, en Bogotá la caída fue mucho mayor: pasamos de 5,4% a 2,2%, lo que significa un 60% de reducción”, dijo el alcalde Galán.

Esto quiere decir que 252.000 personas salieron de pobreza multidimensional; lo que también quiere decir que una de cada tres personas que salió de esta pobreza en el país, vive en Bogotá. De acuerdo con el alcalde, este avance se logró a través de inversiones en salud y educación.

“El año pasado vimos un aumento en las barreras en acceso a servicios de salud. En Bogotá nos pusimos en la tarea Capital Salud, Secretaría de Salud e Integración Social, para reducir esas barreras”, aseguró el mandatario.

Le puede interesar: Bogotá busca brindar incentivos tributarios para traer grandes eventos deportivos a la ciudad

En Bogotá, la dimensión del trabajo es la principal contribuyente a la incidencia ajustada de pobreza, con un 32,8%, y que la diferencia en pobreza multidimensional entre hogares con jefatura femenina y masculina pasó de 4,1 puntos porcentuales (p.p.) en 2024 a 1,8 (p.p.) en 2025, una reducción de 2,3 p.p.