Inician pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de MAYO: Así puede aplicar y recibir este beneficio

De fondo: Imagen de referencia de una familia (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició los pagos de mayo de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una de las principales estrategias de apoyo económico para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad en el distrito.

Para los componentes dirigidos a hogares, los recursos llegan a más de 173.000 personas en pobreza extrema, pagadiarios en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica.

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Por otra parte, en los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, los pagos benefician a más de 109.000 usuarios. Estos pagos se realizan durante 10 meses al año, en concordancia con el calendario académico de los jardines infantiles y centros Crecer de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como de los colegios oficiales del Distrito.

¿Cómo se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para formar parte de esta estrategia, los ciudadanos interesados deben cumplir con varios requerimientos, como pertenecer al grupo A o B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN)

Tampoco pueden ser beneficiarios de otros programas otorgados por el Gobierno Nacional, es decir, ‘Colombia Mayor’, ‘Jóvenes en Acción’ o ‘Renta Ciudadana’, y tener una cuenta activa en algunas de las entidades financieras con las que tiene convenio.

Así, estas son las personas que aplican a este ingreso:

Con discapacidad: A, B, C1 - C9. (No condicionada)

A, B, C1 - C9. (No condicionada) Personas mayores: A, B, C1. (No condicionada)

A, B, C1. (No condicionada) Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva: A, B, C1 - C9. Condicionada a formación, acompañamiento psicosocial e intermediación laboral.

Estos son los hogares que aplican:

Hogares en pobreza extrema: No están cubiertos por la nación: A. (No condicionada).

A. (No condicionada). Hogares con niños, niñas y adolescentes: A y B. Condicionada a control de talla y peso junto con asistencia al colegio.

Si quiere consultar su aplicación por medio de su número de documento, visite la página oficial del programa haciendo clic aquí.

Es importante tener en cuenta que el 81 % de las personas beneficiarias de Ingreso Mínimo Garantizado ya están bancarizadas. A través de las billeteras digitales, las personas beneficiarias pueden recibir sus apoyos y utilizarlos directamente para comprar alimentos, pagar el arriendo o los servicios públicos, de forma ágil y segura.

¿Cómo se puede cobrar el pago de Ingreso Mínimo Garantizado?

Según explica la Alcaldía de Bogotá, el pago del Ingreso Mínimo Garantizado se “realiza de manera escalonada a través de las billeteras digitales Nequi, MOVII, DaviPlata, ¡Dale! y Bancamía, así como mediante giro que puede retirarse en los puntos de Efecty” de manera presencial.

Adicionalmente, cabe recordar que si usted es beneficiario, le llegará un mensaje de texto a su celular en donde se le informará la disponibilidad del subsidio.

Así, Bogotá supera los $203.000 millones invertidos en 2026 en transferencias monetarias, tras destinar más de $30.000 millones en este nuevo ciclo de pagos de la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con el bienestar de la ciudadanía y la reducción de la pobreza en la ciudad.

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