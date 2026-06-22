Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 21:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones

Este lunes, 22 de junio, se presentan movilizaciones por parte de personas que salieron desde la Universidad Nacional y van al centro de la ciudad.

EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones

EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones

EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Este lunes, 22 de junio, se han presentado movilizaciones por parte de personas que salieron desde la Universidad Nacional y que van al centro de la ciudad, específicamente a la Plaza de Bolívar.

Estas movilizaciones han afectado la movilidad en diferentes zonas de la ciudad capital, aquí en Caracol Radio le contamos el minuto a minuto de las movilizaciones para que planee su ruta con anticipación.

Siga el minuto a minuto con todos los detalles de las movilizaciones del día:

Hay nuevos mensajes

4:16 p.m. | La movilización que salió desde la Universidad Nacional y se dirige a la Plaza de Bolívar toma la calle 26 en sentido sur - norte.

4: 06 p.m. | Se presenta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 33, sentido Oriente - Occidente

4:05 p.m | A esta hora desde la Universidad Nacional sale una movilización que se dirige a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00


Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir