EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones
Este lunes, 22 de junio, se presentan movilizaciones por parte de personas que salieron desde la Universidad Nacional y van al centro de la ciudad.
Este lunes, 22 de junio, se han presentado movilizaciones por parte de personas que salieron desde la Universidad Nacional y que van al centro de la ciudad, específicamente a la Plaza de Bolívar.
Estas movilizaciones han afectado la movilidad en diferentes zonas de la ciudad capital, aquí en Caracol Radio le contamos el minuto a minuto de las movilizaciones para que planee su ruta con anticipación.
Siga el minuto a minuto con todos los detalles de las movilizaciones del día:
4:16 p.m. | La movilización que salió desde la Universidad Nacional y se dirige a la Plaza de Bolívar toma la calle 26 en sentido sur - norte.
4: 06 p.m. | Se presenta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 33, sentido Oriente - Occidente
4:05 p.m | A esta hora desde la Universidad Nacional sale una movilización que se dirige a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...