EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 22 de junio: vías cerradas y afectaciones

Este lunes, 22 de junio, se han presentado movilizaciones por parte de personas que salieron desde la Universidad Nacional y que van al centro de la ciudad, específicamente a la Plaza de Bolívar.

Estas movilizaciones han afectado la movilidad en diferentes zonas de la ciudad capital, aquí en Caracol Radio le contamos el minuto a minuto de las movilizaciones para que planee su ruta con anticipación.

Siga el minuto a minuto con todos los detalles de las movilizaciones del día:

Hay nuevos mensajes 4:16 p.m. | La movilización que salió desde la Universidad Nacional y se dirige a la Plaza de Bolívar toma la calle 26 en sentido sur - norte. 4: 06 p.m. | Se presenta manifestación en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 33, sentido Oriente - Occidente 4:05 p.m | A esta hora desde la Universidad Nacional sale una movilización que se dirige a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad.

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