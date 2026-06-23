Concejales de Bogotá piden que resultados de las elecciones sean respetados: llaman a la calma
El Cabildo pide a la ciudadanía confiar en las instituciones electorales.
Bogotá D.C
29 concejales de distintos partidos políticos de Bogotá firmaron una carta en la que expresaron su reconocimiento a los resultados de preconteo que han dado como ganador a Abelardo de la Espriella.
“Reconocemos esta tendencia como un insumo importante del proceso electoral, al tiempo que subrayamos que dichos datos son preliminares y que corresponderá a las autoridades competentes adelantar el escrutinio oficial, etapa en la que se verifican, consolidan y certifican los resultados definitivos con plenas garantías jurídicas”.
Destacaron la labor de las autoridades electorales, entre esas la Registraduria Nacional y el Consejo Nacional Electoral, así como a todos los actores que hicieron parte del proceso, como los jurados de votación, los testigos y los observadores.
“Ahora corresponde esperar el escrutinio oficial que es el proceso que definirá y certificará los resultados con todas las garantías legales”, señaló el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.
Llamado a la calma y a la unidad
Sin embargo, desde que se conocieron los resultados de las elecciones se han presentado manifestaciones y algunos disturbios por parte de algunas personas que hasta el momento no han reconocido los resultados oficialmente.
Por lo que desde el Cabildo piden a la ciudadanía confiar en las instituciones y esperar los resultados definitivos de los escrutinios.
“Invitamos a todos los bogotanos y bogotanas a esperar con paciencia y responsabilidad cívica los resultados definidos del escrutinio, proceso que debe surtirse con rigor y sin presiones de ninguna naturaleza”.
Esta es la carta firmada por los concejales :
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....