Concejales de Bogotá piden que resultados de las elecciones sean respetados: llaman a la calma

Bogotá D.C

29 concejales de distintos partidos políticos de Bogotá firmaron una carta en la que expresaron su reconocimiento a los resultados de preconteo que han dado como ganador a Abelardo de la Espriella.

“Reconocemos esta tendencia como un insumo importante del proceso electoral, al tiempo que subrayamos que dichos datos son preliminares y que corresponderá a las autoridades competentes adelantar el escrutinio oficial , etapa en la que se verifican, consolidan y certifican los resultados definitivos con plenas garantías jurídicas”.

Destacaron la labor de las autoridades electorales, entre esas la Registraduria Nacional y el Consejo Nacional Electoral , así como a todos los actores que hicieron parte del proceso, como los jurados de votación, los testigos y los observadores.

“Ahora corresponde esperar el escrutinio oficial que es el proceso que definirá y certificará los resultados con todas las garantías legales”, señaló el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.

Llamado a la calma y a la unidad

Sin embargo, desde que se conocieron los resultados de las elecciones se han presentado manifestaciones y algunos disturbios por parte de algunas personas que hasta el momento no han reconocido los resultados oficialmente.

Por lo que desde el Cabildo piden a la ciudadanía confiar en las instituciones y esperar los resultados definitivos de los escrutinios.

“Invitamos a todos los bogotanos y bogotanas a esperar con paciencia y responsabilidad cívica los resultados definidos del escrutinio, proceso que debe surtirse con rigor y sin presiones de ninguna naturaleza”.

Esta es la carta firmada por los concejales :