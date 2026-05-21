Contraloría de Bogotá recuperó más de $2,2 billones en patrimonio público de la ciudad

La Contraloría de Bogotá identificó durante una Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, permitiera la incorporación de 809 predios a la contabilidad patrimonial del Distrito, por un valor superior a los $2,2 billones.

El hallazgo fue comunicado por el organismo de control en 2024, tras evidenciar inconsistencias en el registro contable de bienes de uso público clasificados como patrimonio e inventario dentro del sistema SIDEP 2.0, plataforma encargada de administrar y actualizar la información de estos activos.

A partir de esta observación, el DADEP adelantó acciones técnicas, jurídicas y contables orientadas a depurar y regularizar la información de los predios susceptibles de valoración, logrando su incorporación formal en los estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2025.

“El control fiscal debe traducirse en resultados concretos para los bogotanos. Recuperar y proteger el patrimonio público significa fortalecer la capacidad institucional de la ciudad y garantizar una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos”, dijo Marcela Pinillos, directora del Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá.

Como resultado de este proceso, Bogotá recuperó contablemente activos públicos por $2.271.236.002.214, consolidando un beneficio concreto del control fiscal y fortaleciendo la protección del patrimonio distrital.