Festival Calma en Bogotá: conozca el cronograma de actividades y lugares donde se desarrollará

La ciudad de Bogotá sigue ofreciendo diferentes tipos de planes para todos sus habitantes. Uno de ellos es el Festival Calma que nació como una invitación a reconocer la importancia del cuidado emocional en la vida cotidiana.

La muestra cultural está inspirada en la conmemoración del Día Internacional del Yoga, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y propone experiencias que conectan la cultura, el patrimonio, el arte, la recreación y el deporte con el bienestar integral de la ciudadanía.

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¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Calma?

El Planetario de Bogotá y la Casona de la Danza, del 23 al 28 de junio, tendrán una agenda especial en el Festival Calma con actividades sin costo que exploran la relación entre cuerpo, mente, emoción y conocimiento desde distintas perspectivas.

Cronograma del Festival Calma

23 de junio

La programación dará inició el 23 de junio en el Planetario con un conversatorio Neurociencia, meditación y yoga, que será un espacio que reunirá expertos en psicología, bienestar y prácticas contemplativas para reflexionar sobre la manera en que la atención, la respiración y el movimiento contribuyen al equilibrio emocional y al bienestar integral.

Ese mismo día también se llevará a cabo el Segundo Encuentro de Educación, Yoga y Meditación, en el que se realizará una conversación interdisciplinaria sobre el papel de la conciencia corporal, la regulación emocional y las prácticas contemplativas en los procesos educativos contemporáneos.

La jornada del día seguirá en el domo con Vibranza: Tecnología Sociales, que será una experiencia para todos los asistentes que integra danza meditativa, círculos de palabra, respiración consciente y paisajes sonoros para promover el bienestar, la escucha y la conexión colectiva a través del movimiento y el sonido.

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25 de junio

En este día, el Planetario tendrá un encuentro llamado Una historia yóguica en Los Andes: las raíces latinoamericanas y el yoga, que combinará música, narración, filosofía y meditación para explorar los diálogos entre las tradiciones espirituales latinoamericanas y la filosofía del yoga.

Por otra parte, La Casona de la Danza se integrará al Festival Calma en la Ciudad con una programación centrada en el movimiento consciente y la escucha del cuerpo.

Sus actividades se realizarán los días 23, 25, 27 y 28 de junio en los que se llevaran a cabo los talleres Postura: un proceso más que una forma fija y Pelvis en conexión, experiencias basadas en el Método Feldenkrais que invitan a explorar nuevas formas de moverse, percibir y habitar el cuerpo.

28 de junio

La programación finalizará con Respirar(se) en movimiento, un espacio de exploración sensible que propone reconocer la respiración como fundamento del movimiento, la expresión y la conciencia corporal. Todas las actividades se desarrollarán en la Casona de la Danza y requieren inscripción previa.

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