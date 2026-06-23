SATENA lanza descuentos del 15 % en vuelos nacionales por partido de la Selección Colombia

Esta aeronave aumentará la capacidad de pasajeros para la ruta. Foto | webinfomil.com

TRANSPORTE

Mientras millones de colombianos se preparan para acompañar el partido de la Selección Colombia ante Congo SATENA anunció la segunda fase de su campaña promocional TRICOLOR, con descuentos del 15 % en vuelos nacionales hacia destinos estratégicos del país.

La promoción estará disponible únicamente este 23 de junio y aplicará para viajes programados entre el 21 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

“Cada vez que juega la Selección Colombia el país se une alrededor de una misma emoción. En SATENA queremos que ese sentimiento también impulse a más personas a recorrer el territorio nacional, fortaleciendo la conectividad con regiones estratégicas y facilitando el acceso a destinos donde el transporte aéreo representa una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social”, afirmó el presidente de SATENA, el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño.

El descuento podrá obtenerse utilizando el código TRICOLOR y aplicará en rutas seleccionadas desde Bogotá hacia Puerto Carreño, Corozal, Puerto Inírida, Mitú, Saravena, Villagarzón, Carepa, Yopal, San José del Guaviare e Ibagué.

También incluye los trayectos Villavicencio–Mitú y Medellín (Olaya Herrera)–Tolú y Medellín (Olaya Herrera)–Yopal.

La aerolínea señaló que esta estrategia busca incentivar el turismo, los viajes de negocios y la integración regional, especialmente hacia territorios donde la conectividad aérea resulta clave para el desarrollo económico y social.

SATENA precisó que la promoción no será acumulable con otros descuentos o beneficios comerciales. Asimismo, en los tiquetes de ida y regreso, ambos trayectos deberán realizarse dentro del período establecido para acceder al incentivo.