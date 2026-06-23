CNE ya consolidó la votación de Abelardo y Cepeda en el exterior: así quedó tras el escrutinio

Ya arrancó la audiencia de escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial del pasado domingo. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya consolidó la votación registrada en el exterior, sin que se presentaran reclamaciones.

Ahora, pese a que el Pacto Histórico pidió traer a Bogotá las actas de cada uno de los consulados de Colombia en el exterior y los votos físicos, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que no es posible porque esos pliegos podrían demorarse hasta incluso después de la posesión del presidente electo.

Y explicó que la ley y la Constitución los habilitan para hacer el escrutinio nacional y el consolidado con base en los datos recogidos por la Registraduría durante los ocho días de votación internacional.

“No es posible traer todos los votos, porque sería imposible que llegaran antes de la fecha de la posesión del presidente”, explicó el presidente del CNE sobre porqué el escrutinio nacional no se hace con los votos físicos del exterior.

Y agregó: “La Constitución y la ley ordenó que se hicieran con la recopilación de datos que hace la Registraduría del escrutinio de mesa durante los 8 días de votación de todos los consulados”, dijo.

¿Cómo quedo la votación?

Según el escrutinio, en los consulados, el resultado quedó con 390.974 votos para Abelardo de la Espriella y 213.131 para Iván Cepeda.