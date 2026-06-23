Reservas de gas alcanzan para 5,9 años a cierre de 2025, con una reducción de 16,8%

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer su Informe de Recursos y Reservas 2025, que muestra una estabilidad estructural en los activos energéticos del país, aunque con señales mixtas entre gas y petróleo.

Las reservas probadas de gas quedaron en 1.717 gigapies cúbicos, equivalentes a 5,9 años de abastecimiento, lo que representa una caída de 16,8% respecto a 2024.

La ANH destacó un aspecto positivo, y los recursos contingentes superan ya los 10,5 terapies cúbicos. La mayor parte de estos recursos se localiza en áreas costa afuera del Caribe colombiano, donde la Agencia ve alto potencial de recuperación una vez se superen barreras técnicas o regulatorias, y calificó a esa región como pieza clave para el abastecimiento energético futuro del país.

Por su parte, las reservas probadas de petróleo alcanzaron 2.020 millones de barriles, cubriendo 7,4 años de producción con una tendencia levemente a la baja. En 2025 la industria incorporó 257 millones de barriles, lo que implica que por cada 100 barriles extraídos se repusieron 94.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el Estado recaudó $29,6 billones de pesos por concepto de regalías, y con las reservas probadas actuales la ANH proyecta ingresos futuros por regalías en torno a $36 billones de pesos.

Pese a la reducción en las reservas probadas de gas, la combinación del crecimiento de los recursos contingentes offshore y la eficiencia en la reposición de petróleo ofrece, según la Agencia, un panorama alentador para la seguridad energética del país, siempre y cuando se avancen en soluciones técnicas y regulatorias que permitan convertir esos recursos en reservas explotables.