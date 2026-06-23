Devolución de saldos a favor en declaración renta 2026: ¿Cómo solicitarlo? Este es el paso a paso Getty Images.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer a los contribuyentes en Colombia que durante el 2026 seguirá operando el mecanismo de devolución automática y de oficios de saldos a favor, con el que busca agilizar la devolución de los saldos a favor para este año 2026.

Lea también: Nueva subasta de carros y motos en la DIAN: precios comienzan desde $2 millones, ¿cómo participar?

¿Qué es y cómo funciona la devolución automática de saldos a favor?

La devolución automática de saldos a favor es un mecanismo ágil implementado por la DIAN que permite a los contribuyentes recuperar de forma rápida el dinero resultante de sus declaraciones de renta o de IVA.

¿Cuánto tardará la devolución automática?

De acuerdo con la información de la entidad, este proceso tarda 15 días hábiles y las personas que quieran acceder a este beneficio, deberán cumplir con los requisitos establecidos, para así garantizar la transparencia y reducir los riesgos fiscales.

Esto, solo va dirigido a personas naturales residentes y a quienes presenten el formulario 210, así como a algunos responsables del IVA que no representen un riesgo fiscal alto para la entidad.

Más información: DIAN abre convocatoria de trabajo con salarios de hasta 20 millones de pesos: perfiles y requisitos

Paso a paso para reclamarla:

Lo primero que debe hacer el contribuyente es verificar si posee un saldo a favor, en la casilla correspondiente de sus declaraciones tributarias o ingresando al portal web de la DIAN (www.dian.gov.co). Una vez confirmado el saldo, las personas deben realizar estos pasos:

La solicitud de devolución se puede presentar dentro de los dos años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Incluso, es posible presentarla al día siguiente de haber presentado la declaración de renta.

El trámite se realiza de forma virtual a través del Servicio Informativo de la DIAN con firma electrónica.

Tener el Registro Único Tributario formalizado y actualizado y no tener suspensión ni cancelación desde el momento de la solicitud en debida forma hasta cuando se profiera el acto administrativo que defina dicha solicitud. Esta condición aplica para el titular del saldo a favor, representante legal o apoderado.

Asimismo, se debe tener actualizado el Certificado de Existencia y Representación Legal en el RUE.

Es importante mencionar que en la devolución automática no se pueden realizar solicitudes fragmentadas, por lo que se debe pedir el total del saldo a favor generado.

Este mecanismo aplica únicamente para saldos originados en Renta e IVA. Los saldos a favor por otros conceptos diferentes deben tramitarse bajo el procedimiento ordinario.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: