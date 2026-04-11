DIAN abre convocatoria de trabajo con salarios de hasta 20 millones de pesos: perfiles y requisitos

DIAN abre convocatoria de trabajo con salarios de hasta 20 millones: perfiles y requisitos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN) en conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, abrió oficialmente una de las convocatorias laborales más relevantes de 2026.

Este proceso de selección busca robustecer la capacidad operativa de la entidad y mejorar la gestión en materia tributaria y aduanera en todo el país.

Le contamos cómo puede participar en esta convocatoria y los salarios que ofrece por cargo:

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Convocatoria DIAN 2026:

Bajo el nombre de Proceso de Selección DIAN 2676, la convocatoria contempla más de 1.100 cargos de ingreso abierto. La iniciativa está dirigida tanto a profesionales con experiencia como a personas que buscan dar sus primeros pasos en el sector público.

Las vacantes se distribuyen en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que amplía las oportunidades para aspirantes en distintas regiones. El objetivo central es fortalecer la estructura institucional mediante la vinculación de talento calificado.

La DIAN afirma que también se han habilitado 276 cargos que no exigen experiencia previa, lo que representa una oportunidad concreta para recién graduados o jóvenes profesionales que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

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Perfiles y niveles:

La oferta laboral está organizada en tres niveles jerárquicos, lo que permite la participación de candidatos con diferentes grados de formación y experiencia:

Nivel profesional: incluye cargos con alta responsabilidad y salarios que pueden superar los $20.000.000 mensuales, dependiendo de factores como primas técnicas y beneficios adicionales.

incluye cargos con alta responsabilidad y salarios que pueden superar los Nivel técnico: contempla ingresos que se ubican entre los $4.300.000 y los $7.600.000.

contempla ingresos que se ubican entre los los Nivel asistencial: ofrece remuneraciones que alcanzan aproximadamente los $4.100.000.

En cuanto a la formación académica, se requieren perfiles en áreas como Administración, Economía, Derecho, Contaduría, ingenierías (especialmente de sistemas, industrial y administrativa), Ciencia Política y Matemáticas.

Cómo postularse a la convocatoria DIAN

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea a través de la plataforma SIMO, administrada por la CNSC. Para participar, los aspirantes deben seguir estos pasos:

Crear una cuenta en el sistema con sus datos personales y correo electrónico.

Cargar la documentación requerida, como cédula, títulos académicos, actas de grado y certificaciones laborales.

Consultar la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) d entro de la plataforma.

entro de la plataforma. Filtrar las vacantes por criterios como ciudad, nivel o salario.

Verificar cuidadosamente los requisitos mínimos de cada cargo antes de aplicar.

Es fundamental cumplir estrictamente con las condiciones exigidas, ya que el sistema realiza validaciones automáticas que pueden dejar por fuera a quienes no acrediten completamente la experiencia o formación solicitada.

Con esta convocatoria, la DIAN se posiciona nuevamente como una de las entidades más atractivas para quienes buscan estabilidad laboral, crecimiento profesional y salarios competitivos en el sector público colombiano.