Concurso Docente 2026: Salió fecha de publicación de acuerdos en borrador y precio de PIN

Concurso docente 2026: ¿cuánto gana un profesor de grado 1 y grado 2? Esta es la tabla salarial / Maskot

El concurso de méritos para ingresar al servicio educativo del país es un proceso mediante el cual a los aspirantes se les realizan una serie de pruebas que evalúan sus aptitudes, su experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y sus condiciones de personalidad para ocupar cargos de la carrera docente.

Esta estrategia tiene la finalidad de determinar la inclusión de los aplicantes en un listado elegible, a su vez que se fija un espacio dentro del mismo y así garantizar la disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que están disponibles en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal.

La ley que establece las funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial Docente es la Resolución 3842 de 2022.

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¿Cuándo serán publicados los acuerdos en borrador y el precio del pin?

De acuerdo a un video publicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en sus redes sociales, los proyectos de acuerdo, el anexo técnico y la OPEC preliminar serán publicados en el mes de septiembre del 2026.

Mientras que en el mes de octubre se presentará el proceso de selección ante la sala plena de comisionados para su análisis y aprobación definitiva.

Ahora bien, el proceso de inscripciones de todos los aspirantes de esta convocatoria dará apertura desde noviembre hasta diciembre del presente año, donde los derechos de participación (PIN) tendrán un costo de $87,550.

“Se invita a los interesados en ingresar al servicio público como docentes o directivos docentes a prepararse desde ya y mantener actualizada toda la información y documentación en la plataforma SIMO. Además, es fundamental consultar constantemente los canales oficiales de la CNSC para estar al tanto de novedades y avances del proceso”, señaló la entidad.

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¿Cuáles son las carreras que sirven para aplicar a la convocatoria del concurso docente?

En la medida 3842 de 2022, se les solicita a los postulantes que cuenten con alguna licenciatura en educación o profesionales de otras carreras; eso sí, deberán contar con formación en pedagogía de mínimos 100 horas, así como cuatro créditos de formación en educación superior inscritos en materia sobre pedagogía.

Es decir, puntualmente no se solicitan estrictamente ciertas carreras universitarias o alguna licenciatura en particular; eso sí, los diplomas que acrediten dicha formación tienen que estar avalados por las autoridades colombianas al momento de verificar el cumplimiento de este requisito.

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¿Cuáles son las etapas del Concurso Docente 2026?

De acuerdo a la información alojada en el portal web del Ministerio de Educación, estas son las etapas del concurso docente:

Convocatoria

Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas

Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Recepción de documentos, verificación de requisitos y citación a entrevista

Valoración de antecedentes y entrevista

Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista

Conformación y publicación de lista de elegibles

Nombramiento en período de prueba

Periodo de prueba.

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