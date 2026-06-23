Nueva subasta de carros y motos en la DIAN: precios comienzan desde $2 millones, ¿cómo participar?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una nueva jornada de subastas públicas virtuales en la que serán ofertados carros, camionetas y motocicletas con precios base desde los $2 millones.

Esta convocatoria forma parte de los procesos de comercialización de bienes decomisados, aprehendidos o declarados en abandono a favor de la Nación.

Algunos vehículos de la subasta, que nuevamente se realiza a través de la plataforma El Martillo (administrada por el Banco Popular) , tienen valores de salida inferiores a los que existen en el mercado tradicional. No obstante, la DIAN ha aclarado que los bienes que se ofertan en estas subastas son vendidos en el mismo estado en el que fueron recibidos, así que recomienda revisar con detenimiento la información de cada lote antes de presentar una oferta.

En esta oportunidad, hay más de 20 lotes distribuidos en ciudades como: Bogotá, Cali, Buenaventura, Funza, Yumbo y Manizales. En la oferta se incluyen motocicletas, automóviles, camionetas y hasta paquetes de varios vehículos agrupados en un mismo lote.

Algunas de las motocicletas que tienen un menor precio de salida comienzan en poco más de $2 millones. Entre tanto, algunos lotes empresariales y vehículos de mayor gama superan los $80 millones e incluso los $100 millones.

¿Cómo participar en la subasta de la DIAN?

Para participar en la subasta de vehículos de la DIAN, es necesario que las personas naturales o jurídicas que estén interesadas cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Uno de esos requisitos es contar con el Registro Único Tributario (RUT) vigente y disponer de una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos a través de PSE.

Además, los interesados deben registrarse en la plataforma El Martillo, donde podrán consultar el catálogo completo de los bienes que están disponibles. La información que podrán encontrar detalla lo que contiene cada lote, incluyendo su ubicación, características, precio base y condiciones de compra.

El usuario que encuentre un vehículo o lote de su interés debe ingresar a la Sala de Subastas Virtuales y realizar un depósito previo mediante PSE. Este depósito es un requisito para presentar ofertas durante la puja que se hace en internet.

Después de realizar este pago, el participante ya puede ofertar. En esta etapa, podrá verificar que el sistema muestra en tiempo real si la propuesta presentada está ganando o si fue superada por otro usuario, lo cual le permite al usuario mejorar la oferta siempre y cuando la subasta permanezca abierta. Tenga en cuenta que cada lote tiene un cronómetro que indica el tiempo restante antes del cierre.

Es importante tener en cuenta que, una vez se presenta una oferta, esta no puede ser retirada. Por eso, la DIAN recomienda revisar cuidadosamente las condiciones del lote antes de confirmar cualquier propuesta.

¿Qué ocurre con los participantes que ganan y los que no en la subasta de la DIAN?

Una vez termine la jornada de subastas, la plataforma identifica la oferta ganadora y envía la correspondiente acta de adjudicación. Después de este paso, el comprador tendrá cuatro días hábiles para pagar el saldo pendiente del vehículo adjudicado.

Una vez se pague la totalidad del vehículo, la DIAN adelanta los trámites de facturación, compraventa y entrega.

Entre tanto, los participantes que no resulten ganadores recibirán la devolución automática del depósito realizado. Este será reintegrado a la misma cuenta desde la que se efectuó el pago.

¿Cómo evitar fraudes en la subasta de vehículos de la DIAN?

La DIAN ha advertido que el único canal oficial para participar en la subasta de vehículos de la DIAN es la plataforma El Martillo. Por eso, aclaró que ningún funcionario de la entidad, del Banco Popular o de terceros, está autorizado para solicitar dinero por fuera de los mecanismos oficiales que han sido fijados para la subasta.

También hizo un llamado a que los interesados revisen bien las fichas técnicas, fotografías y condiciones de cada lote, e incluso asistan a las jornadas de exhibición cuando estén disponibles, para que puedan verificar el estado real de los vehículos antes de realizar una oferta.

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