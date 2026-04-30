Actualizar la firma electrónica en la DIAN: ¿Cómo se hace y quiénes están obligados en 2026? Foto: Getty Images.

La firma electrónica es un mecanismo que permite a los usuarios formalizar todas las transacciones que hagan de manera digital. En todos los casos, reemplaza a la firma autógrafa o a mano para cumplir con sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La rúbrica es un conjunto de datos que permite firmar electrónicamente un documento, que está identificado de manera inequívoca al firmante dentro de los servicios de la DIAN.

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Algunos de los beneficios de la firma digital son simplicidad para el acceso y generación. Todo se puede hacer en línea y está disponible tanto para quienes están obligados a tener firma electrónica como para quienes desean cumplir sus obligaciones y trámites ante la DIAN de forma virtual.

¿Cómo generar la firma electrónica?

Personas no inscritas en el RUT:

Deben realizar la inscripción correspondiente Registro Único Tributario (RUT). Después, tendrá que ingresar al portal de la DIAN (www.dian.gov.co), luego buscar la opción ‘Usuario Registrado’ y dar clic en ‘Habilítela aquí’.

Hay otra forma para acceder desde la opción ‘Usuario nuevo’ en el portal transaccional. En este proceso, además de habilitar la cuenta, se va a generar la firma electrónica.

Personas inscritas en el RUT que olvidaron su contraseña:

Ingresar al portal web de la DIAN (ww.dian.gov.co), buscar el botón ‘Usuario Registrado’ y dar clic en ‘¿Olvidó su contraseña?’. Por medio de este procedimiento, el usuario podrá actualizar la contraseña y generar la firma electrónica.

¿La firma electrónica tiene vencimiento?

La respuesta es sí. Al igual que en su versión anterior, la firma electrónica solo tiene una vigencia de tres (3) años, que se cuenta a partir de la fecha en que fue generada.

Este mecanismo puede ser actualizado en cualquier momento: antes y después de su vencimiento, sin tener algún tipo de restricción. Lo que debe hacer es ingresar al portal de la DIAN (www.dian.gov.co), dar clic en la opción ‘Usuario Registrado’ y dar de nuevo clic ‘¿Olvidó su contraseña?’.

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Con estos simples pasos, el proceso permitirá que pueda actualizar su firma electrónica de forma rápida y desde cualquier lugar.

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