Así es República del Congo, el singular rival de Colombia HOY: Habitantes y diferencia con el Congo

La República del Congo es un país ubicado en la región de África Central, sobre la costa occidental del continente africano. Este país limita al norte con Camerún y la República Centroafricana, al este y sur con la República Democrática del Congo, al suroeste con Angola (a través del enclave de Cabinda) y al oeste con Gabón y el océano Atlántico.

Su capital y ciudad más importante es Brazzaville, situada a orillas del río Congo, uno de los más caudalosos del mundo. Debido a su ubicación estratégica, el país desempeña un papel relevante en el comercio y las conexiones regionales de África Central.

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¿Cuántos habitantes tiene la República del Congo?

La República del Congo cuenta con una población estimada de 116 millones de habitantes. La mayoría de sus ciudadanos vive en zonas urbanas, especialmente en Brazzaville y Pointe-Noire, la segunda ciudad más importante del país y principal centro económico gracias a su puerto sobre el Atlántico.

La densidad poblacional es relativamente baja en comparación con otros países africanos debido a la presencia de extensas áreas de selva tropical.

Gran parte del territorio está cubierto por bosques pertenecientes a la cuenca del Congo, considerada la segunda selva tropical más grande del planeta después de la Amazonía.

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¿Qué idioma hablan los ciudadanos congoleños?

El idioma oficial de la República del Congo es el francés, herencia de la época colonial cuando el territorio formaba parte del África Ecuatorial Francesa. El francés se utiliza en la administración pública, la educación, los medios de comunicación y los negocios.

Sin embargo, el país es lingüísticamente diverso, entre las lenguas nacionales más habladas destacan el lingala y el kituba (también conocido como munukutuba o kikongo simplificado). Estos idiomas son utilizados cotidianamente por millones de personas y funcionan como lenguas vehiculares entre distintos grupos étnicos.

¿Cómo es la economía y los recursos naturales del Congo?

La economía congoleña depende en gran medida de la explotación de recursos naturales, especialmente del petróleo, que representa una parte significativa de sus exportaciones y de los ingresos estatales. También cuenta con importantes reservas de gas natural, madera y minerales.

A pesar de su riqueza en recursos, la República del Congo enfrenta desafíos relacionados con la diversificación económica, la reducción de la pobreza y el desarrollo de infraestructura en diversas regiones del país.