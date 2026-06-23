Frisby España retrasa apertura de primer local por motivos logísticos y operativos: ¿cuándo será?
Frisby España retrasa al 15 de agosto de 2026 la apertura de su primer local en España por motivos logísticos y operativos. La inauguración estaba prevista para el 1 de julio. El ajuste afecta únicamente a este establecimiento y el resto del plan de aperturas se mantiene sin cambios.
Noticia en desarrollo...
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...