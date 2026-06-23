¿Cuál ha sido el presidente más joven de Colombia? Lista completa del siglo XX en adelante

En Colombia, para poder aspirar a la presidencia de la república, se debe cumplir con una serie de requisitos, tales como ser colombiano de nacimiento, ser un ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad.

Normalmente, se cree que el presidente más joven que ha tenido nuestro país es Iván Duque Márquez, quien al momento de ganar las elecciones tenía 41 años de edad y ya al momento de tomar posesión como mandatario para el periodo 2018-2022 tenía 42 años, pero esto no es así.

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Ya que el jefe de Estado electo más joven que ha tenido Colombia fue Eustorgio Salgar Moreno Salazar, el mismo que se convirtió en presidente de Colombia o, bueno, como en ese momento era ‘Los Estados Unidos de Colombia’, cuando tenía 39 años de edad entre 1870 y 1872.

Sin embargo, en el 1816, José Custodio Cayetano García Rovira, quien era el presidente en esa época, había salido de Bogotá rumbo al Huila, pero este se demoró mucho en su viaje y no llegaba para tomar posesión del mando presidencial que le correspondía.

Ante esa circunstancia, se corría el peligro de caer en anarquía por la ausencia de un gobierno; por ello, el 22 de junio de ese mismo año, asumió el cargo de manera temporal el vicepresidente, Liborio Mejía Gutiérrez de Lara, quien al momento de ocupar ese cargo tenía 24 años de edad, durando en el puesto tan solo nueve días, devolviendo el poder el 30 de junio.

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¿Cuáles han sido los presidentes de Colombia desde el siglo XX?

Inicios del siglo XX

José Manuel Marroquín (1900 - 1904)

Rafael Reyes (1904 - 1909)

Jorge Holguín (1909)

Ramón González Valencia (1909 - 1910)

Carlos E. Restrepo (1910 - 1914)

José Vicente Concha (1914 - 1918)

Marco Fidel Suárez (1918 - 1921)

Jorge Holguín (1921 - 1922)

Pedro Nel Ospina (1922 - 1926)

Miguel Abadía Méndez (1926 - 1930)

República Liberal

Enrique Olaya Herrera (1930 - 1934)

Alfonso López Pumarejo (1934 - 1938)

Eduardo Santos (1938 - 1942)

Alfonso López Pumarejo (1942 - 1945)

Alberto Lleras Camargo (1945 - 1946)

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Final de la hegemonía conservadora

Mariano Ospina Pérez (1946 - 1950)

Laureano Gómez (1950 - 1951)

Roberto Urdaneta Arbeláez (1951 - 1953)

Dictadura militar y Frente Nacional

Gustavo Rojas Pinilla (1953 - 1957)

Junta Militar de Gobierno (1957 - 1958)

Alberto Lleras Camargo (1958 - 1962)

Guillermo León Valencia (1962 - 1966)

Carlos Lleras Restrepo (1966 - 1970)

Misael Pastrana Borrero (1970 - 1974)

Último tercio del siglo XX y siglo XXI

Alfonso López Michelsen (1974 - 1978)

Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982)

Belisario Betancur (1982 - 1986)

Virgilio Barco (1986 - 1990)

César Gaviria (1990 - 1994)

Ernesto Samper (1994 - 1998)

Andrés Pastrana (1998 - 2002)

Álvaro Uribe (2002 - 2010)

Juan Manuel Santos (2010 - 2018)

Iván Duque (2018 - 2022)

Gustavo Petro (2022 - 2026) - Actual mandatario.

Abelardo de la Espriella (2026 - 2030) - Presidente electo.

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