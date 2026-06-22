Segunda vuelta presidencial transcurrió en calma en el área metropolitana de Pereira

Pereira

Las autoridades entregaron un balance positivo de seguridad tras la segunda vuelta presidencial en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde la jornada democrática se desarrolló en completa normalidad y sin hechos que alteraran el orden público.

La Policía Nacional destacó el buen comportamiento de la ciudadanía y el acompañamiento permanente de las autoridades durante todo el proceso electoral.

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Aunque el balance general fue de tranquilidad, las autoridades reportaron tres capturas por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio y ataque a servidor público. Asimismo, se impusieron 10 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Durante la jornada también se mantuvo especial atención sobre el desplazamiento de ciudadanos provenientes del municipio de Pueblo Rico hacia Pereira. Ante esta situación, la Fuerza Pública reforzó los controles y el monitoreo en diferentes corredores viales y puntos estratégicos de la ciudad.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que también fueron fortalecidos siete puntos priorizados con presencia de uniformados y capacidades operativas especiales para el cierre de las urnas y el inicio de los escrutinios.

“Un balance satisfactorio en toda la jornada electoral y con un cierre perfecto en calma en los puestos de votación”, expresó Ochoa.

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Más de 600 uniformados hicieron parte del dispositivo de seguridad dispuesto para la fase final de la jornada electoral, garantizando la protección de los puestos de votación, el material electoral y los centros de escrutinio.

Las autoridades resaltaron que el comportamiento ciudadano permitió que la segunda vuelta presidencial concluyera sin mayores novedades en el área metropolitana, ratificando las garantías de seguridad y transparencia para el ejercicio democrático.