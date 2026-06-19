Capturan en Pereira a dos presuntos responsables de un secuestro ocurrido en Nariño

Pereira

Las autoridades capturaron en Pereira a dos personas señaladas de participar en el secuestro de Temix Andrés Valencia, un hecho ocurrido en el año 2024 en el corregimiento de Remolino, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con la investigación, Valencia se encontraba trabajando como mototaxista cuando fue engañado para prestar un servicio de transporte. Posteriormente, fue interceptado y llevado contra su voluntad hasta una zona rural del municipio de San Lorenzo, donde permaneció retenido.

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Hecho que ocurrió presuntamente porque la víctima era señalada de tener vínculos con otra red delincuencial. Durante su secuestro, Temix vió comprometida su vida e integridad física. El hombre aseguró que logró escapar en medio de un intercambio de disparos que se registró en el lugar donde estaba retenido. Durante estos hechos murió alias ‘Pastuso’, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal. La víctima aprovechó el momento para escapar y posteriormente denunciar lo ocurrido.

“Se ejecutó la operación remolino en coordinación con el Gaula Nariño y el Gaula de la Metropolitana de Pereira fueron capturados dos personas por secuestro simple hurto agravado y calificado. Pereira no es refugio de criminales y menos de las disidencias”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Tras varios meses de investigación, la Policía Nacional logró ubicar y capturar a los dos presuntos responsables, quienes eran requeridos mediante orden judicial. Además, las autoridades investigan sus presuntos nexos con la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las FARC.

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La captura se realizó en el sector de Cuba, donde fueron detenidos un hombre de 36 años y una mujer de 21 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los hechos ocurridos en el año 2024 en el departamento de Nariño.

Este resultado evidencia el trabajo articulado entre las diferentes unidades investigativas del país, que permitió ubicar a los presuntos responsables y avanzar en el esclarecimiento de un caso que puso en riesgo la vida de la víctima.