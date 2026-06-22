Gobernador de Risaralda reconoce elección de Abelardo de la Espriella

Risaralda

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial y la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, envió un mensaje de respeto por la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas y reiteró la importancia de fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental destacó que fue la voluntad popular la que definió quién dirigirá los destinos del país durante los próximos cuatro años y señaló que corresponde a todos los sectores respetar los resultados electorales.

“Los ciudadanos decidieron a través de las urnas quién será su presidente en los próximos cuatro años”, expresó el gobernador, que además resaltó que la democracia se consolida cuando las instituciones y la ciudadanía reconocen y respaldan las decisiones adoptadas mediante los mecanismos democráticos.

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Patiño Ochoa manifestó que, una vez concluido el proceso electoral, el reto para el país es avanzar en la construcción de consensos que permitan fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas.

En ese sentido, aseguró que desde Risaralda existe disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos y estrategias que contribuyan al desarrollo de las regiones.

El gobernador también extendió un mensaje de felicitación al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y señaló que las autoridades departamentales estarán abiertas a construir una agenda conjunta que permita impulsar iniciativas orientadas al crecimiento económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

“Desde Risaralda nos ponemos a disposición para contribuir a dar nuevos y reforzados bríos a nuestra institucionalidad, que debe luchar por el bien común, el desarrollo social, el crecimiento económico, la paz y la convivencia”, manifestó.

Finalmente, el mandatario reiteró el llamado a la unidad nacional tras la jornada electoral y destacó la importancia de que los diferentes sectores políticos y sociales trabajen de manera conjunta para enfrentar los retos que tendrá el país durante los próximos años.