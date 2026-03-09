Risaralda renueva su representación en el Congreso: estos son sus nuevos senadores y representantes

Pereira

Con más del 99 % de las mesas informadas, quedaron definidos los nuevos congresistas que representarán a Risaralda en el Senado y la Cámara de Representantes. El departamento tendrá tres senadores oriundos de la región y cuatro nuevos representantes a la Cámara, todos ellos debutantes en el Congreso de la República.

Tres senadores nacidos en Risaralda

Una de las nuevas senadoras será María Eugenia Londoño, dirigente sindical cuya trayectoria política ha estado ligada a la defensa de la educación pública. Su liderazgo surgió desde el Sindicato de Educadores de Risaralda, donde fue secretaria general y presidenta. Posteriormente integró el Comité Ejecutivo de FECODE, organización en la que actualmente se desempeña como fiscal. Londoño logró llegar al Senado al ocupar el puesto 13 en la lista cerrada del Pacto Histórico, lo que le permitió alcanzar una curul dentro de esta colectividad.

También llegará al Senado Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido en redes sociales como “Elefante Blanco”, que obtuvo más de 121.000 votos y se ubicó en la segunda posición de la lista de la Alianza Verde. Ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, Rúa se hizo conocido por denunciar públicamente casos de corrupción y abandono de obras públicas, ocultando su identidad bajo un disfraz de elefante, símbolo de los llamados “elefantes blancos”. Su nombre se dio a conocer hace siete años tras denunciar el presunto uso de la aplicación Kontacto para la compra de votos durante la administración del entonces alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, situación que, según Rúa, lo llevó a recibir amenazas y a salir del municipio en 2019.

La tercera curul en el Senado para el departamento será ocupada por María Irma Noreña, dirigente del Partido de la U, que obtuvo 89.327 votos en todo el país, de los cuales más de 45.000 fueron en Risaralda. Con cerca de dos décadas de trayectoria en el ámbito político y social, Noreña llega al Congreso con el compromiso de impulsar iniciativas para el desarrollo regional. Su elección también marca un nuevo capítulo político para el departamento, al consolidar una votación significativa que le permitió posicionarse como una de las nuevas figuras del Senado. Noreña es además esposa del actual alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Cuatro caras nuevas en la Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes, Risaralda tendrá cuatro nuevos congresistas, todos elegidos por primera vez para esta corporación.

La mayor votación en el departamento fue para el Pacto Histórico, que alcanzó 73.988 votos, resultado que permitió la elección de Fernando Arias como representante a la Cámara, quien es Fernando Arias Cardona es abogado, dirigente político y sindical nacido en La Virginia, Risaralda. Actualmente es vicepresidente de la Unión Patriótica en Risaralda; Ha sido concejal de La Virginia en dos periodos y posteriormente concejal de Pereira por la Unión Patriótica entre 1986 y 1992.

Otra de las curules será ocupada por Franyela Bermúdez, que obtuvo 27.407 votos con el respaldo del Partido de la U y Cambio Radical. Su elección marca la llegada de un nuevo liderazgo político al Congreso y se convierte en una de las congresistas electas más jóvenes en la historia del departamento.

Por su parte, Durguez Espinosa, del Centro Democrático, logró consolidar su elección tras obtener 26.760 votos, superando a la coalición que integraba al partido Mira. Espinosa llega al Congreso luego de ser diputado del departamento por varios periodos.

La cuarta curul quedó en manos de Fredy Arias, del Partido Liberal, que obtuvo 21.155 votos en una contienda reñida dentro de su colectividad. Arias se impuso en un cerrado resultado frente Anibal Hoyos y se convirtió también en uno de los nuevos rostros del departamento en el Legislativo.

Con estos resultados, Risaralda renueva completamente su representación en el Congreso de la República y suma tres senadores y cuatro representantes, que asumirán la responsabilidad de representar al departamento durante el próximo periodo legislativo.

La expectativa ahora se centra en la gestión que estos nuevos congresistas puedan realizar para impulsar proyectos, recursos e iniciativas que contribuyan al desarrollo del departamento.

