Risaralda respaldó a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta con más del 53 % de los votos

Pereira

Los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial confirmaron que Risaralda se inclinó mayoritariamente por el candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la victoria en el departamento con más de 288 mil votos y logró imponerse en 10 de los 14 municipios risaraldenses.

De acuerdo con el consolidado electoral, un total de 545.016 ciudadanos acudieron a las urnas durante la jornada democrática, lo que representó una participación del 62,01 % de los 878.829 ciudadanos habilitados para votar en el departamento.

La cifra marca un incremento frente a la primera vuelta presidencial, cuando la participación alcanzó el 59 %, consolidando una de las jornadas con mayor afluencia de votantes en los últimos procesos electorales de Risaralda.

En cuanto a los resultados, Abelardo de la Espriella obtuvo 288.680 votos, equivalentes al 53,73 % de la votación válida, mientras que Iván Cepeda alcanzó 237.624 sufragios, correspondientes al 44,23 %.

¿Cómo votaron en Pereira y Dosquebradas?

Los dos municipios con mayor peso electoral del departamento, Pereira y Dosquebradas respaldaron mayoritariamente la candidatura de la Espriella.

En Pereira, el candidato obtuvo 155.042 votos frente a 124.754 alcanzados por Iván Cepeda. Entre tanto, en Dosquebradas la diferencia también favoreció a De la Espriella, quien sumó 58.079 votos frente a los 51.929 obtenidos por su contendor.

A nivel territorial, Abelardo de la Espriella logró imponerse en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Marsella, La Celia, Guática, Belén de Umbría, Balboa y Apía.

Por su parte, Iván Cepeda obtuvo las mayores votaciones en La Virginia, Quinchía, Mistrató y Pueblo Rico, municipios donde concentró un importante respaldo electoral.

Las autoridades destacaron el comportamiento ciudadano durante la jornada, que transcurrió sin mayores alteraciones del orden público y con una amplia participación de los electores en los 14 municipios del departamento.

Con estos resultados, Risaralda se suma a los territorios donde Abelardo de la Espriella consiguió una ventaja significativa, respaldado especialmente por los principales centros urbanos y varios municipios del occidente y centro del departamento, mientras que Cepeda consolidó su fortaleza electoral en municipios con una importante presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas y en zonas tradicionalmente afines a sectores alternativos.

La jornada también dejó como balance una participación histórica para el departamento, reflejando un mayor interés de los ciudadanos por definir el rumbo político del país en los próximos años.