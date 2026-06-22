Domiciliarios de Cúcuta exigieron justicia por el asesinato de uno de sus integrantes

Decenas de domiciliarios, familiares y amigos de Michael Villamizar se reunieron en el centro de Cúcuta para realizar una velatón en memoria del joven asesinado mientras trabajaba. El homenaje se llevó a cabo en el lugar donde ocurrió el crimen y estuvo acompañado de un llamado para que el caso no quede en la impunidad.

Durante la jornada, la madre de la víctima pidió justicia por la muerte de su hijo, a quien recordó como “una persona muy servicial y muy humana”, mientras que sus compañeros aseguraron que el homicidio refleja los riesgos a los que se enfrentan diariamente quienes trabajan en el servicio de domicilios.

“Todos los días salimos desde muy temprano a buscar el sustento de nuestras familias y no sabemos si vamos a regresar a casa. Lo único que pedimos es más seguridad”, expresó uno de los representantes del gremio.

Los domiciliarios afirmaron que, por la naturaleza de su trabajo, deben ingresar a barrios y sectores donde muchas veces no hay presencia de las autoridades. “Somos los que entramos a todos los barrios de la ciudad. Exigimos mayores garantías para poder trabajar tranquilos y que la muerte de nuestro compañero no quede impune”, señalaron.

Por este caso, las autoridades informaron que un adolescente de 16 años fue aprehendido minutos después de los hechos y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Entretanto, continúan las investigaciones para establecer si hubo más personas involucradas en el homicidio y esclarecer completamente lo ocurrido.