Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 11:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Domiciliarios de Cúcuta exigieron justicia por el asesinato de uno de sus integrantes

Con una velatón, familiares y compañeros pidieron mayor seguridad para el gremio

Domiciliarios en Cúcuta expresan preocupaión por situación de inseguridad. Foto: Cúcuta Es Noticia 1

Domiciliarios en Cúcuta expresan preocupaión por situación de inseguridad. Foto: Cúcuta Es Noticia 1

Domiciliarios en Cúcuta expresan preocupaión por situación de inseguridad. Foto: Cúcuta Es Noticia 1

Camilo Picón

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Decenas de domiciliarios, familiares y amigos de Michael Villamizar se reunieron en el centro de Cúcuta para realizar una velatón en memoria del joven asesinado mientras trabajaba. El homenaje se llevó a cabo en el lugar donde ocurrió el crimen y estuvo acompañado de un llamado para que el caso no quede en la impunidad.

Durante la jornada, la madre de la víctima pidió justicia por la muerte de su hijo, a quien recordó como “una persona muy servicial y muy humana”, mientras que sus compañeros aseguraron que el homicidio refleja los riesgos a los que se enfrentan diariamente quienes trabajan en el servicio de domicilios.

“Todos los días salimos desde muy temprano a buscar el sustento de nuestras familias y no sabemos si vamos a regresar a casa. Lo único que pedimos es más seguridad”, expresó uno de los representantes del gremio.

Los domiciliarios afirmaron que, por la naturaleza de su trabajo, deben ingresar a barrios y sectores donde muchas veces no hay presencia de las autoridades. “Somos los que entramos a todos los barrios de la ciudad. Exigimos mayores garantías para poder trabajar tranquilos y que la muerte de nuestro compañero no quede impune”, señalaron.

Por este caso, las autoridades informaron que un adolescente de 16 años fue aprehendido minutos después de los hechos y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Entretanto, continúan las investigaciones para establecer si hubo más personas involucradas en el homicidio y esclarecer completamente lo ocurrido.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir