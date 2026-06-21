En vivo 🔴| Elecciones presidenciales 2026 SEGUNDA VUELTA Cúcuta: así van las votaciones 21 de junio

Este domingo 21 de junio, los ciudadanos de Cúcuta acuden a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en la que se definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Las autoridades electorales, organismos de control y la Fuerza Pública han desplegado operativos para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en la capital de Norte de Santander.

La Registraduría Nacional ha recordado a los ciudadanos que deben presentar su cédula de ciudadanía física o digital para ejercer su derecho al voto.

Además, las autoridades han hecho un llamado a participar de manera pacífica y respetar las disposiciones establecidas para la jornada electoral.

Minuto a minuto de elecciones en Cúcuta

En Caracol Radio, haremos seguimiento en tiempo real al comportamiento de las votaciones, la afluencia de ciudadanos en los diferentes puestos habilitados, los reportes de seguridad, las denuncias que puedan surgir y, posteriormente, los resultados del preconteo.

Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Cúcuta y las novedades durante este 21 de junio:

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