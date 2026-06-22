En Norte de Santander Abelardo de la Espriella “arañó” el 76% de la votación

Norte de Santander

El candidato electo Abelardo de La Espriella alcanzó un 76% en las urnas en el departamento de Norte de Santander, siendo esta región clave en la victoria.

Con 602.652 votos los habitantes de esta zona del país aumentaron su participación en las urnas durante la segunda vuelta presidencial.

En treinta y cinco municipios de los cuarenta que tiene el departamento, el dirigente político por el movimiento Defensores de la Patria fue ganador.

Curiosamente en esta segunda vuelta presidencial el candidato por el Pacto Histórico aumento su votación en la región del Catatumbo donde en municipios como El Tarra, Hacarí, San Calixto, Convención y Teorama resultó ganador Iván Cepeda.

Los comicios en la región se desarrollaron en calma con amplia participación electoral y en medio de un ambiente de seguridad que le permitió a los votantes salir y llegar a las urnas en calma.