Este fue el departamento con mayor participación en la segunda vuelta: ¿Quién ganó?

De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios presidenciales de segunda vuelta de este domingo 21 de junio participaron alrededor de 26,345,364 colombianos.

Lo que representa el 63,60% de participación, información contrarrestada con el potencial electoral que se tenía tras el censo que realizó la entidad, el cual tenía como potenciales sufragantes a 41,421,973 connacionales.

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El departamento que tuvo el mayor movimiento electoral fue Antioquia, donde 3,429,094 ciudadanos ejercieron su derecho al voto, lo que representa el 62.93% de participación, dato contrastado con el potencial electoral que se tenía, que, según la Registraduría, estaban habilitadas para votar 5,448,240 de personas en la región.

Liderado fuertemente por el ya electo presidente Abelardo de la Espriella, obteniendo 2,185,834 de votos válidos, es decir, el 64.42% del total de los votantes, seguido por Iván Cepeda Castro, el mismo que obtuvo 1,133,681 de votos válidos, lo que sería el 33.41%.

Por otro lado, 73,530 personas votaron en blanco, representando un 2,16% de la votación; también es importante señalar que en esta región se registraron 30,969 votos nulos (0.90%) y 5,080 votos no marcados (0.14%).

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¿Cuál fue la ciudad con la mayor participación durante la segunda vuelta presidencial 2026?

Bogotá fue la ciudad que contó con la mayor participación de sufragantes, teniendo un total de 4,293,241 votos válidos, región donde se tenía el potencial electoral de 6,076,599 sufragantes, es decir, que la capital tuvo un 70,65% de participación.

Donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fue el que tuvo la mayor votación, obteniendo 2,235,514 votos válidos, lo que representa el 52.47% del total de los sufragantes, seguido por Abelardo de la Esperilla, quien obtuvo 1,933,243 votos válidos, lo que sería el 45.37%.

En esta misma ciudad se contabilizaron un total de 91.515 votos en blanco, siendo hace un 2.14% del total de la participación, mientras que 31.445 fueron votos nulos (0.73%) y 1.523 votos no marcados (0.03%).

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¿Quién ganó la segunda vuelta presidencial en el exterior?

De acuerdo a la información oficial compartida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 1,414,661 colombianos habilitados para votar en el extranjero, 614,095 ejercieron su derecho en los consulados alrededor del mundo, lo que fue el 43.40% de la participación.

Siendo Abelardo de la Espriella quien obtuvo la mayor cantidad de votos, reuniendo un total de 390,949 votos válidos, lo que corresponde a un 63.77% del total de la votación.

Mientras que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, tuvo 213,140 votos, lo que representa el 34.76% de votantes en el exterior.

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