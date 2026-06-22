Si era jurado de votación y no asistió esta es la costosa multa: Hasta 10 SMMLV ¿Se puede exonerar?

En Colombia, ser jurado de votación es un ejercicio obligatorio y aleatorio. La ley establece que este cargo es de obligatoria aceptación y, por lo tanto, quienes sean seleccionados deben cumplir con la función durante la jornada electoral.

De lo contrario, podrían enfrentarse a una sanción económica que alcanza hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La advertencia cobra especial relevancia en cada proceso electoral, ya que miles de ciudadanos son elegidos para integrar las mesas de votación y garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.

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¿Cuál es la multa por no asistir como jurado de votación?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, la sanción para quienes no se presenten sin una justificación válida puede ser de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, si la persona es servidor público, podría enfrentar la destitución de su cargo.

La norma también aplica para quienes abandonen la mesa durante la jornada electoral sin una causa justificada. Según la Registraduría, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en procesos administrativos para imponer y cobrar la multa correspondiente.

Uno de los errores más frecuentes es creer que no recibir una notificación personal exime del deber de prestar el servicio. Sin embargo, la Registraduría ha reiterado que la publicación oficial de los listados es suficiente para considerar notificado al ciudadano.

Por esta razón, las autoridades electorales recomiendan consultar periódicamente si se fue designado como jurado de votación antes de cada elección.

¿Se puede evitar la multa?

Sí. La legislación contempla la posibilidad de presentar una excusa cuando exista una justa causa que impida cumplir con la función. Entre las situaciones que pueden ser consideradas válidas se encuentran problemas graves de salud, fallecimiento de familiares cercanos o circunstancias que hagan imposible la asistencia al puesto asignado.

En estos casos, el ciudadano debe presentar los soportes correspondientes ante las autoridades electorales para demostrar la imposibilidad de asistir.

¿Qué pasa si no paga la sanción?

La Registraduría cuenta con mecanismos para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas.

Incluso puede iniciar procesos de cobro coactivo y aplicar medidas cautelares como embargos sobre salarios o bienes cuando el sancionado no atiende los requerimientos de pago.