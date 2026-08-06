Cuatro procesados por presunta corrupción en Comfamiliar Nariño quedaron privados de la libertad

Pasto - Nariño

El proceso judicial por presuntas irregularidades en la contratación de Comfamiliar Nariño dejó a cuatro personas con medidas de aseguramiento y vinculadas a la investigación que desarrolla la Fiscalía por lo que sería una red de corrupción al interior de la institución.

Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de Servicios, fue la primera en ser capturada para ponerla a disposición de las autoridades judiciales las cuales decidieron enviarla a un centro carcelario tras aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que los otros tres procesados deberán cumplir la medida en sus lugares de residencia.

¿Cómo funcionaba el supuesto entramado de corrupción en Comfamiliar de Nariño?

Según la Fiscalía, el presunto entramado operó entre octubre de 2025 y mayo de 2026 y habría direccionado ocho contratos por $9.804.893.500 mediante licitaciones simuladas, empresas previamente seleccionadas, comisiones sobre anticipos y cuentas con sobrecostos.

De esos contratos fueron desembolsados anticipos por $2.942.368.050, equivalentes al 30 % del valor contratado, no obstante, según la Fiscalía, dos de las personas procesadas devolvieron cerca de $1.552 millones.

Según la investigación, la subdirectora de Comfamiliar habría tenido la función de direccionar la contratación, mientras tanto otras dos personas presuntamente entregaban información privilegiada a las empresas seleccionadas sobre los documentos que debían presentar, y finalmente que un empresario y exfuncionario departamental se habría beneficiado del direccionamiento mediante una de las empresas que representa.

Los cuatro fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

La Fiscalía advirtió que esta actuación corresponde únicamente a una primera fase de la investigación, por lo que podrían conocerse nuevas decisiones y otras personas vinculadas, y se está a la espera de las condenas definitivas que determine el ente judicial.