“Esperamos que inicien las impugnaciones para ver cuáles son tramitables”: presidente del CNE

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se refirió a la segunda vuelta presidencial en Colombia y destacó que el proceso de conteo se desarrolla con transparencia y rapidez, pues ya hay más del 99% de las mesas escrutadas.

El magistrado explicó que “el colombiano ya sabe que votó y que ese es el resultado, porque a eso nos tiene acostumbrado nuestra democracia, a hacer unos resultados muy rápidos, muy transparentes y con la aceptación de todos los actores”.

Además, Quiroz aseguró que los jueces de la República y notarios están consolidando cada voto en las urnas, y que las reclamaciones por errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o faltas de firma se resolverán inicialmente en las comisiones municipales y zonales, y posteriormente en el CNE.

“Jueces de la República y notarios están consolidando cada voto de los colombianos en cada una de las urnas (...) Esperamos que esas actas con las reclamaciones lleguen lo más pronto posible, entre hoy o mañana, al CNE. Posteriormente iniciaremos la audiencia para la declaratoria de la elección”, dijo.

Iván Cepeda pidió impugnar 33.000 mesas

De igual manera, el presidente del CNE se refirió a las impugnaciones anunciadas por la campaña de Iván Cepeda.

“Tenemos que esperar a que inicien las impugnaciones, porque hay que revisar cuáles son tramitables y cuáles se van a rechazar. Todo depende de lo que los jurados, los jueces y los testigos determinen en cada mesa”, mencionó.

¿Cómo funciona el escrutinio de los votos en el exterior?

En cuanto al escrutinio de los votos en el exterior, Quiroz afirmó que “el Consejo Nacional Electoral lo hace a través de las actas que se generan y publican desde los consulados, tal como se ha decidido históricamente”.

Escrutinio avanza en un 99%

Finalmente, se refirió al avance del escrutinio y detalló que de las 118.350 mesas habilitadas, 117.217 ya fueron procesadas, lo que representa un 99,04% del total.

“Este ha sido el proceso más vigilado en la historia de nuestro país”, concluyó.

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