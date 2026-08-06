¿Cómo hacer una declaración de renta de una persona fallecida? Hay multa si no se presenta

En Colombia, la legislación contempla que la muerte de un familiar no implica el fin de sus obligaciones tributarias de forma automática.

Después de que una persona muere, sus bienes, derechos y obligaciones pasan a conformar una figura denominada ‘sucesión ilíquida’. Esto significa que la persona fallecida puede estar obligada a presentar la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Dicha sucesión ilíquida existe desde la fecha del fallecimiento de la persona hasta que un juez o un notario liquida o asigna los bienes a los herederos de forma oficial. Durante ese período, la sucesión mantiene las correspondientes obligaciones tributarias, incluyendo la presentación de la declaración de renta si la persona reunía los requisitos legales para hacerla.

¿Quién debe presentar la declaración de renta de una persona fallecida?

Según la Dian, la declaración de renta de una persona fallecida debe ser presentada por la persona encargada de ejecutar el testamento, es decir, el albacea. Sin embargo, si no existe uno, la obligación es de la persona que administre los bienes de la sucesión, que puede ser un heredero o un curador autorizado e inscrito en el Registro Único Tributario (RUT).

Para hacer este trámite, el representante de la sucesión debe actualizar o inscribirse en el RUT y habilitar su usuario y firma electrónica. Esto le permitirá ingresar al portal de la DIAN y actuar en nombre del fallecido.

¿Cuándo debe presentarse la declaración de renta de una persona fallecida?

Tenga en cuenta que la obligación de declarar renta no surge únicamente por el fallecimiento de la persona, pues la sucesión ilíquida implica que se tiene que presentar la declaración si supera alguno de los topes establecidos por la Dian para el respectivo año gravable. Es igual a como ocurre con cualquier persona natural.

Para el año gravable 2025, por ejemplo, tienen que declarar quienes cumplan al menos uno de los requisitos fijados por la autoridad tributaria, como superar los límites de patrimonio, ingresos, consumos o consignaciones bancarias definidos para ese período.

¿Cómo hacer una declaración de renta de una persona fallecida?

La Dian ha explicado que las sucesiones ilíquidas de personas que tenían residencia fiscal en Colombia deben presentar la declaración mediante el Formulario 210.

En cuanto a las personas sin residencia fiscal, estas deben utilizar el Formulario 110.

¿Hay multa por no presentar la declaración de renta de una persona fallecida?

Sí hay multa por no presentar la declaración de una persona fallecida. Por eso, la Dian recomienda revisar oportunamente si la sucesión ilíquida está obligada a declarar y cumplir con el calendario tributario para evitar intereses y sanciones adicionales.

Además, la entidad ha señalado que las sucesiones ilíquidas también están sujetas a las sanciones previstas en el Estatuto Tributario cuando incumplen con la obligación de declarar.

Por ejemplo, si la declaración se presenta después del plazo establecido, se genera una sanción por extemporaneidad, la cual está contemplada en los artículos 639 y 641 del Estatuto Tributario.

Cuando existe impuesto a cargo, la sanción corresponde al 5% del impuesto por cada mes o fracción de mes de retraso. En caso de no tener impuesto por pagar, la sanción puede calcularse sobre ingresos brutos o, en algunos casos, sobre el patrimonio líquido.

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