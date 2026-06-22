Abogado que liderará impugnación de Cepeda advierte “centenares de irregularidades” en elecciones

Este lunes, 22 de junio, habló en los micrófonos de de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el abogado y exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez, quien se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial que dejan, hasta el momento, el preconteo y posterior escrutinio.

“Justamente no hay un resultado oficial. El preconteo no tiene validez legal. Las reclamaciones se han presentado ayer en las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales. Esas comisiones escrutadoras recibieron reclamaciones que tenían que ser resueltas luego por las comisiones escrutadoras municipales, distritales, especiales, y tienen que llegar estas reclamaciones, los recursos que se presentaron, las apelaciones, a las comisiones escrutadoras generales que empiezan su trabajo el día de hoy, las comisiones departamentales”

Y agregó: “No olvidemos que aquí hay una diferencia amplia que se ha presentado en el preconteo a favor de Abelardo de la Espriella por las votaciones en el exterior y hay también reclamaciones, y es solo el Consejo Nacional Electoral el que hace ese escrutinio en ocho subcomisiones que tienen que empezar a funcionar una vez se reciba materialmente y físicamente el material, y eso no se ha dado”.

“Tenemos que ser responsables también con el país y entender que es el Consejo Nacional Electoral quien hace el reconocimiento final, es la autoridad electoral quien establece el resultado oficial de la elección”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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