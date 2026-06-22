Segunda vuelta presidencial: Iván Cepeda ganó en más del 70% del departamento de Córdoba

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Montería

El candidato Iván Cepeda se impuso nuevamente en el departamento de Córdoba, donde obtuvo un respaldo de 499.149 votos, mientras que Abelardo de la Espriella logró 349.190, logrando una diferencia de 149.959 sufragios.

Durante la primera vuelta presidencial, la participación en las urnas fue del 51%. En esa oportunidad, Cepeda logró 391.880 y de la Espriella 268.604 votos. Este último solo ganó en cuatro municipios: Ayapel, Chinú, Pueblo Nuevo y Purísima.

Resultados en segunda vuelta presidencial:

En segunda vuelta presidencial, la participación en urnas aumentó, pasó del 51% al 61.77%. De un 1.394.973 ciudadanos habilitados para votar, 861.789 ejercieron este derecho en el departamento de Córdoba.

Votos a candidatos: 848.339

Votos en blanco: 8.124

Votos nulos: 4.217

Votos no marcados: 1.109

En esta oportunidad, el abogado de la Espriella ganó en ocho de los 30 municipios de Córdoba. Se trata de Ayapel, Chinú Los Córdobas, Momil, Moñitos, San Carlos, Purísima y Puerto Escondido, lo cual representaría el 26.67% del territorio cordobés.

De acuerdo con las autoridades, la jornada se cumplió con normalidad en esta sección del país.

“Hoy Córdoba ha vivido una nueva jornada democrática en orden (…) A nuestra Fuerza Pública, todo el respaldo para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos en este momento de país”, expresó el gobernador de Córdoba.