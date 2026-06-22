Gremios solicitaron a De la Espriella construir soluciones reales y sostenibles para Buenaventura

El Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura esperamos que, desde el inicio de este nuevo mandato, se establezcan canales de diálogo permanentes que permitan construir, de manera articulada, soluciones reales y sostenibles.

El Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura expresó su expectativa por el presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Este gremio espera que el nuevo gobierno marque el inicio de una etapa de mayor articulación con las regiones y, especialmente, con aquellos territorios que históricamente han sido determinantes para el crecimiento del país, pero que aún enfrentan profundas brechas sociales, económicas y de infraestructura.

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“Como sector productivo organizado, reiteramos desde ya nuestra total disposición para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno Nacional en la articulación de la agenda que se tenga desde sus propuestas de desarrollo para Buenaventura, basada en pilares fundamentales como la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la competitividad, la mejora en la prestación de servicios públicos, la generación de empleo, la educación, la salud, el deporte y la cultura”.

Con respeto institucional, el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, considera fundamental que Buenaventura ocupe un lugar prioritario dentro de la agenda nacional, evitando repetir errores del pasado reciente, donde la falta de atención y acompañamiento del Gobierno Nacional limitó importantes oportunidades de transformación para nuestro Distrito.

“Buenaventura no puede seguir siendo vista únicamente como un corredor logístico; debe ser reconocida como una ciudad con enorme potencial humano, empresarial y social, que requiere decisiones concretas, inversión efectiva y una visión de largo plazo”, reiteraron.

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El Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura esperamos que, desde el inicio de este nuevo mandato, se establezcan canales de diálogo permanentes que permitan construir, de manera articulada, soluciones reales y sostenibles para el bienestar de todos los bonaverenses.

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