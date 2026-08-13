Terremoto también dejó afectaciones a deportistas en Cali

El terremoto que sacudió a Cali el pasado lunes también dejó afectaciones en las viviendas de varios deportistas y miembros de clubes de la ciudad. En medio de la evacuación algunos sufrieron lesiones tratando de salir de sus hogares y otros enfrentan daños materiales en sus viviendas mientras intentan retomar la normalidad.

Uno de los casos más delicados fue el del defensor del América de Cali Yhormar Hurtado, quien tuvo que saltar desde el segundo piso de su vivienda para ponerse a salvo durante el movimiento telúrico. El jugador sufrió raspones en una pierna y un brazo y posteriormente fue reubicado.

El lateral explicó a DSPORTS que tuvo que lanzarse para evitar quedar atrapado entre los escombros:

“Sentí prácticamente que iba a quedar entre los escombros. Me tocó tirarme y me pelé toda la pierna izquierda, el brazo derecho también. Creo que, si no me tiraba, prácticamente me hubiera quedado”, relató.

Hurtado también reconoció el impacto emocional que dejó la emergencia entre sus compañeros. Según explicó, algunos integrantes del plantel se encuentran afectados psicológicamente por lo ocurrido.

“Hoy que los vi, estaban muy lastimados mentalmente. Estamos dolidos porque no es nada fácil”, manifestó el defensor, quien aseguró que nunca había vivido una situación similar.

También se reportaron daños materiales en las viviendas de otros integrantes del plantel y del cuerpo técnico. El gerente deportivo del club Iván Vélez, en una entrevista a Win sports, mencionó entre los afectados a Daniel Valencia, Mateo Castillo, Edson Tortolero, Dany Rosero, Alex Escobar y Ricardo Ribeiro, principalmente en el sector de Valle del Lili.

De acuerdo con el directivo, no se registraron víctimas ni lesiones de gravedad dentro del equipo profesional, las divisiones menores o el resto de la institución.

Otro caso que generó preocupación fue el del futbolista del Deportivo Cali Ronaldo Pájaro, quien sufrió fracturas durante la emergencia y deberá ser intervenido quirúrgicamente. El mediocampista tuvo que salir rápidamente de su vivienda y, en medio de la maniobra, sufrió una fractura en el codo y una lesión en el tobillo, que permanece inmovilizado.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Pájaro explicó que tanto él como su familia se encuentran bien y relató lo ocurrido durante el terremoto.

“Durante el terremoto y el movimiento me tocó saltar por el balcón, un segundo piso. Sufrí un golpe en el codo, pero gracias a Dios todo está bien”, contó el jugador, quien agregó que ya se encontraba pendiente de la intervención médica.

El futbolista también se refirió a la situación que atraviesan otras familias afectadas por la emergencia y destacó la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan.

La afectación también alcanzó al fútbol femenino. Las jugadoras Jessica Bermeo y Ana Fisgativa compartieron imágenes de los daños parciales que sufrieron sus viviendas en Cali, evidenciando las consecuencias que el movimiento telúrico dejó en sus hogares.

Los casos conocidos muestran que la emergencia no solo alteró la actividad deportiva de la ciudad con el cierre temporal de escenarios y el aplazamiento de competencias, sino que también afectó directamente a quienes hacen parte del deporte caleño, que ahora deben afrontar pérdidas materiales y el impacto emocional de lo ocurrido.