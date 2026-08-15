Presidente de la República anunció recursos para más de 4 mil millones para el HUV

El Hospital Universitario del Valle sufrió graves afectaciones en su infraestructura durante el terremoto del 10 agosto donde también perdieron la vida trabajadores y pacientes, otros resultaron lesionados y siete fueron rescatados con vida entre los escombros.

El presidente de la República Abelardo De La Espriella, anunció en Cali, después de hacer un recorrido por el Valle del Cauca, recursos por $4.386 millones de pesos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García y recursos para el arrendamiento de infraestructura que permita mantener y ampliar la prestación de servicios afectados por el terremoto.

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“El HUV es un hospital que ha sido exitoso en su manejo, que ha dado resultados, que ha dado ganancias y que representa esa ardientía de nuestros médicos, de nuestro sistema que pese a la adversidad sale adelante.

Por tanto, vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad, que hoy por cuenta de esta tragedia está seriamente afectado y además con una disminución sustancial de las camas disponibles, haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde el Gobierno Nacional en unión con la Gobernación del Valle para sacar a este hospital adelante, que es un símbolo de Colombia, que es un símbolo de nuestro sistema de salud”, puntualizó el mandatario.

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Los daños en el Hospital se presentaron con el colapso de varios pisos en el área de pediatría y medicina interna. Hasta el momento no se tiene la cifra exacta de personas fallecidas.