Reparan tubería y tras siete días vuelve el agua a Buenaventura: normalización tardará hasta 5 días

“Contamos entre 7 y 10 días, tratamos que sea en menos tiempo”: acueducto de Buenaventura por falta de agua

Después de siete días de interrupciones en el suministro de agua potable, Buenaventura comenzó a recuperar el servicio tras la reparación de la tubería que provocó la emergencia en el sistema de conducción.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) confirmó que concluyeron los trabajos de adecuación y soldadura necesarios para superar la falla, lo que permitió poner nuevamente en marcha el sistema desde la Planta de Tratamiento de Escalerete.

Sin embargo, el regreso del agua no será inmediato para todos los sectores. La empresa explicó que la infraestructura debe pasar por un proceso de llenado y presurización que podría extenderse por cerca de siete horas antes de que el líquido llegue de manera progresiva a los hogares.

Además, la normalización completa de la red podría tardar hasta 72 horas debido a la necesidad de recuperar los niveles de presión en los distintos puntos del distrito.

“Estimamos que en un plazo no mayor a cinco días se habrá restablecido el suministro de agua potable al 100 % de los sectores afectados por esta contingencia”, indicó Danny López, director técnico operativo de la SAAAB.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de abastecimiento alterno. Según la Defensa Civil Valle, durante la contingencia se movilizaron ocho camiones cisterna, participaron alrededor de 30 voluntarios y se distribuyeron más de 500 mil litros de agua a cerca de 15 mil personas.

Mientras avanza el restablecimiento, las autoridades mantienen el monitoreo del sistema para garantizar que el servicio regrese de manera estable a los sectores que permanecieron afectados durante la última semana.