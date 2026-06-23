Desmantelan caleta con explosivos y armamento de disidencias Farc en Dagua, Valle

Las autoridades hallaron una caleta con explosivos, munición y otros elementos de guerra en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, en medio de operativos desarrollados en el departamento.

El depósito ilegal fue encontrado sobre la vía que conduce al corregimiento de Santa María. En el lugar fueron incautados un artefacto explosivo improvisado tipo granada de mortero, una granada tipo tubo Bangalore, seis chalecos portaproveedores, 65 cartuchos calibre 5.56, seis proveedores para este mismo calibre y otros elementos de uso militar.

Según información de inteligencia, el material pertenecería a la columna Ricardo Velásquez de la disidencia Farc, Jaime Martínez, grupo armado que estaba bajo el mando de alias Marlon quien fue dado de baja por el Ejército en días anteriores.

Las autoridades investigan si estos elementos serían utilizados para ejecutar acciones contra la Fuerza Pública y alterar las condiciones de seguridad en la región.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, aseguró que este resultado representa un golpe a las capacidades logísticas de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el departamento.