CONMEBOL y Federación Colombiana de Fútbol donan millón de dólares para afectados por el terremoto

La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, y la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, anunciaron hoy una donación conjunta de un millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió recientemente a Colombia.

El aporte, equivalente a cerca de 4.000 millones de pesos colombianos, será destinado a las labores de atención y reconstrucción tras la emergencia.

Los recursos serán canalizados a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el propósito de contribuir a las acciones de ayuda para las familias damnificadas.

Las dos entidades señalaron que esta iniciativa refleja el compromiso social del fútbol y destacaron la importancia de mantener unida a la comunidad deportiva frente a la emergencia.

CONMEBOL y la FCF también hicieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas, aliados y aficionados para continuar apoyando las campañas de recolección de fondos e insumos destinadas a atender a los afectados por el terremoto.

El mundo del fútbol le tiende la mano al país

La Conmebol se suma a varias instituciones y personalidades del fútbol nacional y mundial que le han tendido la mano a Colombia en medio de la tragedia. Jugadores del país como Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz han hecho sus aportes económicos y con algunas ayudas.

Por su parte, clubes nacionales y del extranjero, como el caso del Barcelona, también han hecho su aporte económico y de distintos recursos para apoyar a los damnificados por el terremoto.