Nuevo podio para el automovilista caleño Oscar Tunjo en el campeonato IMSA

Cali, Valle del Cauca

Oscar Tunjo continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la temporada en el automovilismo norteamericano. El corredor vallecaucano logró un nuevo podio este fin de semana tras finalizar tercero en la carrera de resistencia del IMSA VP Racing SportsCar Challenge, celebrada en Virginia International Raceway, Estados Unidos.

Junto al alemán Valentino Catalano, su compañero en Gebhardt Motorsport, Tunjo protagonizó una destacada actuación durante gran parte de la competencia. La dupla llegó a comandar la carrera desde las primeras vueltas e incluso construyó una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

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Sin embargo, varias neutralizaciones en el tramo final modificaron el desarrollo de la prueba y terminaron afectando la estrategia del equipo. Tras una parada obligatoria en boxes cuando faltaban pocos minutos para el cierre, el colombiano perdió posiciones y pasó del liderato al tercer lugar. Aun así, logró mantenerse en puestos de podio hasta la bandera a cuadros y asegurar puntos importantes para el campeonato.

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El resultado le permite a Tunjo mantenerse en la cima de la clasificación general del IMSA VP Racing SportsCar Challenge, certamen en el que ha mostrado una notable regularidad durante la temporada.

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A mitad de año, el piloto caleño registra cinco victorias, cuatro pole positions y un total de nueve podios, números que lo convierten en uno de los principales candidatos a quedarse con el título de la categoría.

La próxima cita para el colombiano será los días 11 y 12 de julio en el Canadian Tire Motorsport Park, en Canadá, donde buscará continuar sumando resultados que le permitan ampliar su ventaja al frente del campeonato.