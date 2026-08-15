Alcalde de Cali pide al Gobierno Nacional medidas extraordinarias para reconstruir la ciudad

Las primeras estimaciones apuntan a que la recuperación y reconstrucción de Cali requerirán cerca de 10 billones de pesos. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella al PMU de Cali, el alcalde Alejandro Eder expuso la magnitud de la emergencia y pidió medidas extraordinarias para acelerar la recuperación de la ciudad. El mandatario solicitó mayor flexibilidad presupuestal y la posibilidad de reorientar recursos de estampillas.

“Nosotros tenemos en este momento, 350 mil millones de pesos de estampillas que tienen rentas específicas que por la forma en que están diseñadas son muy difíciles de ejecutar cada año. En el momento en el que se libere esto, mañana tenemos esa plata, pero eso solo lo puede hacer la presidencia de la República”, señaló.

También planteó reorientar los recursos de la deuda de Emcali con la Nación, cercana a los 2 billones de pesos, para destinarlos a la recuperación de servicios públicos e infraestructura afectada por el terremoto.

“Esto es plata que ya está y la utilizaríamos para temas de recursos públicos, pero también parte de esos recursos para la recuperación de hospitales, colegios y viviendas”, detalló.

Otra de las solicitudes del alcalde fue congelar los cánones de arrendamiento para evitar incrementos injustificados en las zonas afectadas y proteger a las familias damnificadas de la especulación.

Asimismo, pidió facultar a alcaldes y gobernadores para entregar ayudas directas a las familias que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas, a través de auxilios de arrendamiento mientras avanzan las labores de recuperación y reconstrucción.

Las primeras estimaciones apuntan a que la recuperación y reconstrucción de Cali requerirán cerca de 10 billones de pesos.

La magnitud de los daños en la ciudad incluye 46 edificaciones colapsadas totalmente, 35 de manera parcial, 1.408 con daños estructurales y 533 con orden de evacuación. Además, ya fueron retiradas 14.000 toneladas de escombros y continúan las evaluaciones de viviendas, hospitales, colegios y demás infraestructura afectada.