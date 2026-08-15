El presidente De la Espriella recorrió las zonas más afectadas del Valle tras el terremoto

En El Cairo, más de 2.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto.

Valle del Cauca

Hasta las zonas más afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca, llegó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, acompañado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, para conocer las necesidades de las comunidades y avanzar en las acciones de recuperación.

La primera parada fue El Cairo, municipio que presenta afectaciones en cerca del 80% de su territorio y donde más de 2.000 viviendas resultaron impactadas. Allí, el jefe de Estado anunció que continuarán las ayudas humanitarias y señaló que se trabajará en subsidios de arriendo, reconstrucción de viviendas y apoyo para los comerciantes damnificados.

“Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo, la reconstrucción de las casas ayuda para los comerciantes, el gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio”, aseguró el presidente.

Posteriormente, el presidente llegó al corregimiento de San Francisco, en Toro, donde recorrió las zonas afectadas y escuchó a las familias que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas. Durante la visita ambos mandatarios reiteraron su compromiso con la recuperación de los municipios del norte del Valle afectados por la emergencia.

“Se vio la magnitud de la problemática que existe en el norte del Valle del Cauca, más o menos 14 municipios”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La jornada terminó en Cali, con una visita al Hospital Universitario del Valle, que también sufrió afectaciones por el terremoto. Allí, De la Espriella anunció recursos para apoyar su recuperación y la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, cuya infraestructura quedó gravemente afectada. La Gobernación del Valle indicó que el trabajo se realizará de manera articulada con el Gobierno Nacional.