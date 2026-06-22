Bomberos en Cali atienden incendio en el oriente, viviendas y bodegas resultaron afectadas

Viviendas y bodegas fueron afectadas por un incendio estructural ocurrido en las últimas horas en el oriente de Cali. La emergencia se registró pasada la medianoche del domingo en el Jarillón del río Cauca, en el sector de Las Palmas, ubicado en el barrio Decepaz.

El bombero Germán Duque, informó que, tras recibir la alerta, fueron despachadas al lugar tres máquinas extintoras, tres carrotanques, una unidad de rehabilitación, una ambulancia y personal de apoyo de la Cruz Roja. En total, 38 integrantes de los organismos de socorro participaron en la atención de la emergencia.

“El incendio se controla rápidamente gracias a la intervención de bomberos, se afectaron bodegas y algunas viviendas. Gracias a la rápida atención se puedo evitar, además, la propagación a viviendas vecinas“, dijo el líder de la emergencia.

Los bomberos continúan realizando labores de enfriamiento y liquidación de puntos calientes para evitar una posible reactivación del fuego.

Durante la emergencia, una persona fue atendida por inhalación de humo.

El incendio se presentó en la 112 con carrera 20, en el barrio Decepaz. De acuerdo con las autoridades, el fuego se propagó rápidamente debido a los materiales altamente inflamables con los que están construidas varias viviendas de esta zona de alto riesgo.

Las autoridades iniciarán las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio. Asimismo, este lunes realizarán una inspección de los daños y adelantarán un censo para determinar el número de familias afectadas.